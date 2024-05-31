الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأصولى المتشدد على رضا زاكانى يقرر خوض انتخابات الرئاسة فى إيران

علي رضا زاكاني
علي رضا زاكاني

أفادت وكالة أنباء "برنا" الإيرانية، اليوم الجمعة، أن النائب والقيادي في التيار الأصولي المتشدد علي رضا زاكاني قرر خوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 28 من يونيو المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن "رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني قرر خوض سباق الانتخابات الرئاسية الـ14، وسيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى وزارة الداخلية لتسجيل اسمه ضمن قائمة المرشحين".

وبدأ صباح الخميس استقبال طلبات الترشح في وزارة الداخلية، فيما تمكن 5 من المرشحين من تسجيل أسمائهم، وتستمر عمليات التسجيل حتى الإثنين المقبل.

وكان من بين أبرز المرشحين المسجلين في اليوم الأول سعيد جليلي القيادي في التيار الأصولي المتشدد وممثل المرشد علي خامنئي في مجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى مصطفى كواكبيان زعيم حزب "مردم سالاري" أحد أهم الأحزاب الإصلاحية.

وفاز زاكاني، الذي يبلغ من العمر 58 عامًا، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مطلع مارس الماضي بعد ترشحه عن محافظة قم وسط إيران، وهو نائب لستة دورات متتالية من السابعة وحتى الثانية عشر الحالية.

وهو أيضًا مساعد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في 19 مايو الجاري جراء تحطم مروحيته العسكرية في شمال غرب إيران.

وترشح زاكاني للرئاسة في عامي 2013 و2017 لكن تم رفض أهليته من قبل "مجلس صيانة الدستور" (هيئة حكم)، كما ترشح في الانتخابات الرئاسية 2021 وتمت الموافقة على أهليته، لكنه انسحب في الأيام الأخيرة قبل إجراء الانتخابات لصالح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وفي عام 2013 وصف زاكاني الإصلاحيين بالعملاء والمناهضين للثورة الإيرانية وكلامهم يتناقض مع الثورة ومع آية الله الخميني.

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