أستاذ نظم معلومات يوضح أفضل الطرق للاستفادة من الذكاء الاصطناعى

أوضح الدكتور عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات بالمعهد القومي للتخطيط، أفضل الطرق للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، قائلًا: " إن هناك ربوتات تستطيع القيام بالأعمال المنزلية، حيث تستطيع القيام بالطبخ والكنس والمسح، ومن الممكن أن يساعد في الأجهزة المنزلية الذكية مثل الغسالات والثلاجات، ومن الممكن أن يحتوي على نظام أمان لاستخدام الكاميرات التي تراقب البيوت والفلل، ومن الممكن أن يحتوي على تحكم ذكي في المناخ ويقوم بعمل تدفئة وتبريد ذكي، ومن الممكن أن يقوم بأعمال ترفيهية.

وأضاف الجوهري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما يصلح لمجتمعات أخرى قد لا يسمح لمجتمعاتنا، كما أن كلمة السر في الذكاء الاصطناعي الآن في العالم برغم أنه علم قديم وتطبيقاته حديثة، هي كلمة التنافسية.

وتابع أنه إذا تم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مشروعات قومية ومشروعات التنمية المستدامة فإن ذلك يكون استخدام جيد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في معرفة توجهات المواطنين واحتياجاتهم فإن ذلك يعتبر استخدام جيد للذكاء الاصطناعي.