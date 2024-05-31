وزير التعليم يحذر من محاولات الغش بالثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، محذرًا: "حيازة الموبايل جريمة، وأي شخص من غير الطلاب، سيتطبق عليه القانون 101، وقد تصل عقوبته للحبس 7 سنوات".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": “أرجو مراجعة جميع الإجراءات”.



وتابع: "الاختبارات والامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي، وما قبله، واللي عاوز يشوف شكل الامتحان من حيث تركيبة الأسئلة يرجع لامتحانات العام الماضي".