الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم يحذر من محاولات الغش بالثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، محذرًا: "حيازة الموبايل جريمة، وأي شخص من غير الطلاب، سيتطبق عليه القانون 101، وقد تصل عقوبته للحبس 7 سنوات".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي،  خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": “أرجو مراجعة جميع الإجراءات”.


وتابع: "الاختبارات والامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي، وما قبله، واللي عاوز يشوف شكل الامتحان من حيث تركيبة الأسئلة يرجع لامتحانات العام الماضي".

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