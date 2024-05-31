قبل 4 أيام من انطلاق "المؤتمر الجمهورى".. الحكم على ترامب سيصدر 11 يوليو

بعد إدانته من هيئة المحلفين في قضية أموال الصمت للنجمة الإباحية في المحكمة في نيويورك اليوم، من المقرر إصدار القاضي الحكم على ترامب في 11 يوليو في الساعة 10 صباحا، قبل أربعة أيام من بدء المؤتمر الوطني الجمهوري.

وخرج ترمب من قاعة المحكمة، وتذمر قليلا، وبدا هادئا وهو يخرج نحو الأبواب.

وداخل المحكمة شكر القاضي مرشان هيئة المحلفين بعد إصدار الحكم وكانت كلمات ميرشان الأولى لهيئة المحلفين بعد الحكم: "أريد أن أشكركم جزيل الشكر على خدمتكم في هذه القضية، لقد كنتم منخرطين في مهمة مرهقة وصعبة للغاية".