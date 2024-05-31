"نسيت الفرن شغال وخرجت".. تسريب غاز وراء حريق شقة سكنية بأوسيم

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث أوسيم، أن تسريب غاز وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياته.

ودلت التحريات، أن ربة منزل خرجت لتقضي بعض أغراضها وتركت الفرن الخاص بالبوتوجاز مشتعل لمدة تزيد عن ٨ ساعات حتى اشتعل الحريق في المنزل.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم بالجيزة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وبنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم في الجيزة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمن إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.