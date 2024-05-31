البيرو تعرب عن "فزعها لمقتل عشرات المدنيين" فى رفح

أعربت جمهورية البيرو عن "فزعها وأسفها لمقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في رفح بقطاع غزة، نتيجة لهجوم إسرائيلي على مخيم للاجئين".

وأكدت البيرو مجددا، ضرورة التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، 24 مايو.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد أحكام عاجلة وفقا لولايته سعيا لتحقيق السلام والأمن.

وأكدت أنها ستواصل، من خلال تأكيد التزامها بالتعددية والقانون الدولي والحل السلمي للنزاعات، الدعوة إلى حل الدولتين، تعيشان معًا في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليًا وفقا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.