الأمين العام للناتو يرحب بشراكات الحلف فى منطقتى المحيطين الهندى والهادئ

رحب الأمين العام العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أمس الخميس، بالشراكات العميقة التي يحرص الناتو على إقامتها مع الدول في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ مثل كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان ونيوزيلندا، الذين يعدون من بين أقرب شركاء الناتو، مؤكدا التزام الناتو بتعميق التعاون العملي مع الشركاء في المنطقتين في العديد من المجالات العملية، بما يشمل الدفاع السيبراني ومكافحة التضليل والتقنيات الناشئة.

ونوه الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج -في رسالة فيديو موجهة إلى منتدى جيجو للسلام والازدهار المنعقد في جمهورية كوريا الجنوبية، بحسب بيان اليوم - بأهمية الشراكات والتعاون العالمي.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، إن "التحديات التي نواجهها عالمية، وتتطلب استجابة عالمية، ولهذا السبب، يعمل حلف شمال الأطلنطي بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى مع الشركاء في جميع أنحاء العالم".

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تعتبر شريكا مهما وطويل الأمد في حلف شمال الأطلسي، وقد تم تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر من خلال إنشاء برنامج شراكة مصمم بشكل فردي في يوليو 2023.

وهذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها الناتو مع منتدى جيجو، الذي يجمع الأكاديميين والسياسيين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم لتعزيز التعاون الدولي.