الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمين العام للناتو يرحب بشراكات الحلف فى منطقتى المحيطين الهندى والهادئ

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

رحب الأمين العام العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أمس الخميس، بالشراكات العميقة التي يحرص الناتو على إقامتها مع الدول في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ مثل كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان ونيوزيلندا، الذين يعدون من بين أقرب شركاء الناتو، مؤكدا التزام الناتو بتعميق التعاون العملي مع الشركاء في المنطقتين في العديد من المجالات العملية، بما يشمل الدفاع السيبراني ومكافحة التضليل والتقنيات الناشئة.

ونوه الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج -في رسالة فيديو موجهة إلى منتدى جيجو للسلام والازدهار المنعقد في جمهورية كوريا الجنوبية، بحسب بيان اليوم - بأهمية الشراكات والتعاون العالمي.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، إن "التحديات التي نواجهها عالمية، وتتطلب استجابة عالمية، ولهذا السبب، يعمل حلف شمال الأطلنطي بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى مع الشركاء في جميع أنحاء العالم".

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تعتبر شريكا مهما وطويل الأمد في حلف شمال الأطلسي، وقد تم تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر من خلال إنشاء برنامج شراكة مصمم بشكل فردي في يوليو 2023.

وهذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها الناتو مع منتدى جيجو، الذي يجمع الأكاديميين والسياسيين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم لتعزيز التعاون الدولي.

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

دعاء الفجر اليوم الجمعة 31-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة