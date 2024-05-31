الداخلية تنفى زيادة رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة

كشف مصدر أمني، أنه لا صحة لما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تداولها البعض على تطبيق "الواتس آب" بالهواتف المحمولة بشأن وجود زيادة في رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة اعتبارًا من نهاية شهر مايو الجاري، وأن تلك المزاعم سبق تداولها خلال شهر يوليو عام 2020 بعدد من صفحات الجماعة الإرهابية، وتم نفيها في حينه.

وأوضح المصدر، أن تلك الأكاذيب تأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة والأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وسط الرأي العام، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.