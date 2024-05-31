لوجود شبهة جنائية.. انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مركز تجارى بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق محل تجاري بالبدرشين واعداد تقرير مفصل حول الواقعة لوجود شبهة جنائية.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريقنشب داخل محل تجاري بمنطقة البدرشين في الجيزة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة البدرشين في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.