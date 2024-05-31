الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لوجود شبهة جنائية.. انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مركز تجارى بالبدرشين

صورة أرشيفية حريق
صورة أرشيفية حريق

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق محل تجاري بالبدرشين واعداد تقرير مفصل حول الواقعة لوجود شبهة جنائية.

 

كانت نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريقنشب داخل محل تجاري بمنطقة البدرشين في الجيزة، دون وقوع إصابات.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة البدرشين في الجيزة.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

 

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بانتداب خبراء الادلة الجنائية لمعاينة موقع حريق حريق محل تجاري بالبدرشين شبهة جنائية البدرشين

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