الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. بايدن يأذن لأوكرانيا بضرب أهداف فى روسيا بأسلحة أميريكية

بايدن
بايدن

أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب أهداف في الأراضي الروسية بالقرب من مدينة خاركيف، ضمن شروط معينة، بعدما كان في وقت سابق معارضًا لذلك، وفق ما أعلن مسؤول أميريكي.

وقال المصدر إن «الرئيس كلف فريقه التأكد من قدرة أوكرانيا على استخدام أسلحة أمريكية لشن هجوم مضاد في منطقة خاركيف، وذلك للرد عندما تهاجمها القوات الروسية أو تستعد لمهاجمتها»، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض تنفيذ ضربات أوكرانية في عمق الأراضي الروسية، وفق وكالة «فرانس برس».

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