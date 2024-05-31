ترامب عقب إدانته: أنا برىء وهذا الحكم "فاسد"

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته بحقه هيئة محلفين في نيويورك الخميس "عارًا"، مؤكدًا أن "الحُكم الحقيقي" سيصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

وقال ترامب للصحفيين إن "الحكم الحقيقي سيصدره في 5 نوفمبر الشعب الأمريكي"، وتحدث ترامب عقب خروجه من المحكمة: "أنا بريء، من التهم التي وجهت إليَّ، وهذا الحكم عار".

وأدانت هيئة محلفين في نيويورك، أمس الخميس، الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافًا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، في تطور مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيًا، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

وأعلن القاضي خوان ميرشان، الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بقضية تزوير مستندات مالية، أنّ العقوبة بحقّ الرئيس الأمريكي السابق ستصدر في الساعة العاشرة من صباح 11 يوليو (14،00 ت غ) بعدما أدانته هيئة محلفين بكل التهم الـ34 الموجّهة إليه.