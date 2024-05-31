الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس النواب الأمريكى: إدانة ترامب «يوم مخزٍ» في تاريخ الولايات المتحدة

مايك جونسون
مايك جونسون

أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أمس الخميس، عن أسفه لحُكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته هيئة محلفين في نيويورك بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرًا هذا اليوم «يومًا مخزيًا» في تاريخ الولايات المتحدة.

 

وقال الزعيم الجمهوري إن: «اليوم هو يوم عار في التاريخ الأمريكي، فالديموقراطيون يهللون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، بناء على شهادة (محام) مدان ومشطوب من سجل (المحامين). هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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