الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماة الوطن بمطروح يطالب بوقف العدوان الإسرائيلى وجرائمه ضد الشعب الفلسطينى

حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح

عقد حزب حماة الوطن أمانة محافظة مطروح ندوة حاشدة بعنوان "جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ" بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح، بحضور النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، والعمدة عبد الكريم المحفوظي رئيس مجلس العمد والمشايخ، والدكتور طارق كاسح نقيب الأطباء، وسعيد المغواري أمين التنظيم ، والأمناء المساعدين، بحضور قيادات وكوادر وأعضاء الحزب ولفيف من الخبراء والمختصين وكافة أطياف المجتمع.

 

_التحديات الاستراتيجية

وتناولت الندوة التحديات الاستراتيجية الخارجية لمصر، والجهود المبذولة لمصر في دعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ من خلال عرض فيلم تسجيلي لجهود الوساطة المصرية لرؤساء مصر " عبد الناصر - السادات - حسني مبارك - وختاماً بالرئيس السيسي .

 

_اللغات المختلفة

ونددت أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن بكل لغات العالم واللغة العبرية بكلمات غاضبة بالعدوان الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وثبات موقف مصر الرافض لتصفية القضية بإقامة دولة فلسطين المستقلة ، وسط تفاعل أعضاء الحزب بكلمات التنديد بكل لغات العالم ، ودعم جهود الدولة المصرية القضية الفلسطينية التي تم عرضها في الفيلم الوثائقي .

 

_القضية الفلسطينية

ومن جانبه قال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الموقف المصري التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية، مستمر ومتواصل وهو من المواقف المشرفة التي اتخذتها الدولة المصرية تجاة دعم القضية الفلسطينية. 

 

وأكد النائب عيسى أبو تمر بأن الدولة المصرية تساند القضية الفلسطينية عبر التاريخ ومنذ السابع من أكتوبر وحتى الآن ، وهي ثابته علي موقفها النابع من إرادة الشعب المصرى فى مساندة القضية الفلسطينية واعتبارها قضية مصرية مثلما هى قضية العرب الأولى.

 

_بوابة السلام والاستقرار

وأشار “ أننا بوابة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بقيادتها الحكيمة ، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة، ونؤكد نحن حزب حماة الوطن بمطروح دعمنا الكامل لقرارات القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة المعنية ”،

 

وشدد على أن مصر دولة ذات سيادة وتحترم اتفاقية السلام ولابد من العودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية ، ومصر منذ بداية الأزمة تقدم دعماً مادياً وإنسانياً مستمراً للفلسطينيين، سواء عبر المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري أو بالاسقاط الجوي أو بعلاج الأشقاء بمستشفيات مصرية .

حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حماة الوطن بمطروح
حزب حماة الوطن أمانة مطروح جهود الدولة المصرية دعم القضية الفلسطينية مكتبه مصر العامه بمطروح مطروح

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