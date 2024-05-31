اتحاد الكرة يكشف سبب توقيت إصدار العقوبة ضد الشيبي في قضية حسين الشحات

كشف محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، سبب إدارة العقوبة ضد المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز في هذا التوقيت، بعد الحكم بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100 ألف جنيه.

وقال الماشطة في تصريحات تليفزيونية: "كل المتابعين شاهدوا التصالح الذي حدث بين الشحات والشيبي ولجنة المسابقات عاقبت الشحات بالإيقاف لمدة مباراتين وغرامة مالية قدرها 120 ألف جنيه ثم لجأ الشيبي بعد ذلك لبلاغ أمام النيابة العامة".

وأضاف: "أرسل اتحاد الكرة خطابًا لبيراميدز والشيبي يوم 3 يناير أوضح من خلاله أن اللجوء للمحاكم المدنية أو أي طرف ثالث يخالف لوائح الاتحادين المصري والدولي".

وتابع: "اتحاد الكرة لم يتخذ أي قرارات على اعتبار إمكانية انتهاء تلك الأزمة بالصلح بين الطرفين وهذا أمر مخالف للائحة لكن الاتحاد قرر ذلك على أمل حدوث تصالح قبل حكم المحكمة".

وأكمل تصريحاته: "كان على اتحاد الكرة أن يتدخل لتوقيع العقوبة على اللاعب بعد صدور حكم المحكمة، وفيما يخص مخالفة اللوائح التي تنص صراحةً على عدم جواز لجوء اللاعبين للمحاكم العادية".

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح، وذلك في اجتماعه الطارىء مساء الخميس.

وخالف لاعب بيراميدز اللوائح بعد اللجوء للقضاء المدني ضد حسين الشحات في مسألة تخص الرياضة.

جدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية ضده قدرها 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات، على خلفية قضية محمد الشيبي والذي اتهمه بالاعتداء عليه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي.