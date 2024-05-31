البيت الأبيض تعليقا على إدانة ترامب: "نحترم حُكم القانون"

اكتفى البيت الأبيض، أمس الخميس، بالقول إنه «يحترم حُكم القانون» و«لا يدلي بأي تعليق آخر»، وذلك تعقيبًا على حُكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته هيئة محلفين في نيويورك بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

أما الرئيس جو بايدن الذي يمضي الخميس مع أسرته لإحياء الذكرى السنوية التاسعة لوفاة نجله البكر، فلم يُدلِ من ناحيته بأي تعليق في الحال.

واعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن أن حُكم إدانة ترامب هو دليل على أن «لا أحد فوق القانون».

ويأتي موعد النطق بالحكم قبل أيام معدودة من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في 15 يوليو، حيث يتوقع تسمية ترامب مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.