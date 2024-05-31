الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضور الوزير.. منتخب مصر يخوض ثانى تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو ٦ يونيو

الوزير يتواجد في
الوزير يتواجد في مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، ثاني تدريباته استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وشارك في مران المنتخب ٢٤ لاعبا بينما أدى أحمد فتوح تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي. 

حضر مران منتخب مصر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والأستاذ عامر حسين واللواء حلمي مشهور وإيهاب الكومي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

 

حسام حسن يحدد حارس مرمى منتخب مصر أمام بوركينافاسو

استقر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، ومعاونوه على استمرار الدفع بالحارس الشاب مصطفى شوبير، فى ظل الحالة المعنوية والفنية العالية التى يعيشها الحارس حاليًا بعد مساهمته مع الأهلى فى التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

واقترب مصطفى شوبير من اللعب أساسيًا فى تشكيلة الفراعنة أمام بوركينافاسو يوم 6 يونيو المقبل، على أن يتم منح محمد الشناوى مهمة حراسة عرين الفراعنة فى المباراة الثانية أمام غينيا بيساو.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستضيف منتخب مصر الأول نظيره بوركينا فاسو في المباراة التي ستجمع المنتخبين يوم الخميس الموافق 6 يونيو المقبل في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

 



ويستضيف "ستاد القاهرة" مباراة مصر وبوركينا فاسو التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته على ملعب "24 سبتمبر" ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية.

وتنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو في تمام العاشرة مساء الخميس الموافق 6 يونيو المقبل بتوقيت القاهرة.

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