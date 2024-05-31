الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير محمد حجازى يوضح أهمية المشاركة المصرية فى المنتدى العربى الصينى

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

أوضح السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية مشاركة مصر في المنتدى العربي الصيني، قائلًا: "إن توقيت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين جاء في توقيت شديد الأهمية يشهد فيه الإقليم مأساة إنسانية تقع في قطاع غزة وعدوان إسرائيلي غير مسبوق وتواطؤ غربي يستدعي من مصر ومن البلدان العربية التحرك في أطر استراتيجية ليست بديلة وإنما مؤثرة على مسار الأوضاع في المنطقة دون الاعتماد على هؤلاء ممن أثبتوا تواطؤهم وعدم التزامهم بقواعد القانون الدولي والتواطؤ في جريمة في حق الإنسانية في قطاع غزة". 

 

وأضاف السفير محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس يتصدر المشهد في المنتدى العربي الصيني العشرين وهو منتدى تقدر فيه الصين بعلاقاتها بمصر وبالبلدان العربية؛ حيث حققت هذه العلاقات مكانة ومرتبة رفيعة لعبت فيها الصين دورًا محوريًا في النهوض بالتجارة والاستثمار، وقضايا تتعلق بالأمن ومكافحة الارهاب، فكانت خير رفيق لمصر وللأمة العربية، وباتت الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للبلدان العربية بحجم تجارة تصل إلى  300 مليار دولار.

السفير محمد حجازي المنتدى العربي الصيني الحرب على غزة إسرائيل القضية الفلسطينية

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