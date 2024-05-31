الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة ترامب تعلن بدء جمع التبرعات تحت شعار "السجين السياسى"

ترامب
ترامب

أعاد الموقع الرسمي لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توجيه الزوار إلى صفحة جمع التبرعات معلنا أنه "سجين سياسي"، في غضون دقائق بعد قراءة حكم الإدانة في محكمة نيويورك.

وأضافت الحملة تعليقات ترامب بالقول "لقد تمت إدانتي للتو في محاكمة مطاردة الساحرات السياسية: لم أفعل شيئا خاطئا! لقد داهموا منزلي، واعتقلوني، وأخذوا صورتي، والآن أدانوني للتو!" وفقا لصفحة التبرعات.

وأُدين ترامب بـ34 تهمة، وسيُحكم عليه في 11 يوليو.

وتضمنت صفحة جمع التبرعات أيضًا صورة ترامب عندما تم استدعاؤه في جورجيا العام الماضي في قضية تتهمه بالمشاركة في مخطط لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وطلبت الصفحة تبرعات بقيمة 20.24 دولارًا وما فوق للجنة المشتركة لجمع التبرعات التابعة لترامب.

ومنذ أن تم اتهام ترامب لأول مرة في قضية نيويورك العام الماضي، كانت مشاكله القانونية دافعًا كبيرًا لجمع التبرعات لحملته.

وقد سعت حملته السياسية إلى الاستفادة من المحاكمة لأغراض جمع التبرعات، حيث كان يرسل بانتظام رسائل بريد إلكتروني تحتوي على عناوين مثل: "لقد خرجت من المحكمة بسرعة!".

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