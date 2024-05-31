شميهال: أوكرانيا ستتسلم المزيد من الأسلحة والقذائف قريبًا

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أمس الخميس، أن الاجتماع الأخير لزعماء الاتحاد الأوروبي في براج نتج عنه حصول أوكرانيا على أنظمة أسلحة جديدة وقذائف مدفعية في وقت قريب جدًا.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني، خلال اجتماع حكومي أنه "خلال هذا الأسبوع أيضًا في براغ، أجرينا مفاوضات مثمرة مع قادة جمهورية التشيك وبولندا ولاتفيا والدنمارك وهولندا وممثلين عن الولايات المتحدة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال إنه تحدث عن المبادرة التشيكية لتزويد الذخيرة وتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني بـ أنظمة باتريوت، وتسليم طائرات إف-16، والإنتاج المشترك للأسلحة، وهو ما سيسفر عن نتائج ملموسة في المستقبل القريب، وسيكون هناك المزيد من الأسلحة الجديدة، والمزيد من القذائف، والمزيد من المشاريع المشتركة والمفيدة للجانبين في مجال الدفاع. قال رئيس الوزراء.

وأشار شميهال إلى أن الشركاء الأوروبيين "يفهمون التكلفة الباهظة التي تدفعها أوكرانيا ومستعدون لدعمنا حتى نفوز".