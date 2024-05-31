لافروف: تزايد عدد الدول المعترفة بفلسطين يدل على الرغبة فى حل المشكلة سريعا

أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن اتساع دائرة الدول التى اعترفت بدولة فلسطين يشهد على تنامى موقف العالم المؤيد للحل العادل للمشكلة الفلسطينية.

جاء ذلك فى بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع لافروف مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس الخميس.

وذكر البيان أن الترويج لمختلف مفاهيم السلام وتوسيع دائرة الدول التى اعترفت بدولة فلسطين يشير إلى تعزيز موقف الأغلبية العالمية لصالح التوصل إلى حل عادل مبكر للمشكلة الفلسطينية باعتباره الشرط الأساسى لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل فى الشرق الأوسط.

وأكد لافروف خلال اللقاء استمرارية وثبات خط السياسة الخارجية الروسية تجاه التنمية الشاملة للشراكات والتعاون متبادل المنفعة مع الدول العربية.

وأشار البيان إلى أن ممثلى الدول العربية أعربوا عن امتنانهم للجهود النشطة التى تبذلها روسيا، بما فى ذلك فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف إنهاء إراقة الدماء فى منطقة المواجهة الفلسطينية - الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتطبيع الشامل للوضع فى الشرق الأوسط.