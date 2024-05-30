الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشركة المتحدة تكرم مخرجى "رفعت عيني للسما" بعد حصولهم على جائزة العين الذهبية بمهرجان كان

جريدة الدستور

كرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مخرجى فيلم "رفعت عيني للسما" ندى رياض وأيمن الأمير، وذلك بعد حصول الفيلم على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى فى مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته رقم 77 الأسبوع الماضي.
وخلال التكريم أشار عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن الشركة المتحدة تضع دعم ورعاية المبدعين في قمة أولوياتها لدورهم المهم  في صناعة الوعي والحفاظ على ريادة الدولة المصرية في كافة مجالات الفنون وخاصة الدراما والسينما.

ويعد فوز "رفعت عيني للسما" في مهرجان كان تكريما للفن المصري الذي مثله بشكل مشرف المخرجة ندى رياض والمخرج أيمن الأمين كسفراء عن المبدعين في مصر. 


كما تم الاتفاق خلال اللقاء على البدء في التحضير لعمل فني يتم إنتاجه بالتعاون مع قطاع الوثائقيات بالشركة المتحدة قريبًا حيث حضر اللقاء الأستاذ شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة. 

ويعتبر رفعت عيني للسماء أول فيلم مصري يحصل على الجائزة ضمن فعاليات مهرجان كان، ومن  بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

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