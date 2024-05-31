تسليم عنصر شديد الخطورة لمصلحة السجون لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده بالجيزة

قامت الأجهزة الأمنية بتسليم عنصر شديد الخطورة لإدارة تنفيذ الأحكام تمهيدا لتسليمه إلي مصلحة السجون لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده عقب القبض عليه خلال حملة أمنية بالجيزة.

كانت واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عنصر إجرامي شديد الخطورة - محكوم عليه فى 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وباستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتمت السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على (قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف - 3 بنادق آلية – 6 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع نقل")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.