"العربية للسياحة" تهدى محافظ جنوب سيناء وساماً من الدرجة الأولى

قرر المجلس التنفيذي لمنظمة العربية للسياحة منح اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى تقديرا وعرفانا لدعمه لبرامج التعاون المشترك فيما بين المحافظة والمنظمة العربية للسياحة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات السياحية حتى تكللت في تحقيق الهدف المنشود.

وشاركت المنظمة العربية للسياحة في اجتماعات الدورة 56 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 22 -24 ابريل 2024 م بمشاركة رؤساء ومدراء عامين لأكثر من 35 منظمة عربية متخصصة تحت مظلة منظومة العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية.

الأمن الغذائي العربي والتغيرات المناخية والاقتصاد الرقمي

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات والتي تتعلق بالأمن الغذائي العربي والتغيرات المناخية والاقتصاد الرقمي العربي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الموضوعات المرتبطة بـأنشطة المنظمات والاتحادات العربية والدور المطلوب منها في المرحلة القادمة.

وقال آل فهيد إن اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تأتي في إطار توجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط لمتابعة جهود مؤسسات العمل العربي المشترك في ظل التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية والتي فرضت واقعا جديدًا وتحديات كبيرة تستوجب على جميع المنظمات التفاعل معها وتطوير برامجها وأهدافها لمواكبتها من أجل النهوض بالواقع العربي

وهو ما يستدعي أيضا مزيدًا من التضافر والتآزر بين تلك المنظمات وكل من القطاعين العام والخاص.

موضحًا بأن المنظمة ستقدم خلال الاجتماع تقرير يشمل أهم البرامج التي تنفذها المنظمة العربية للسياحة على امتداد الوطن العربي وخاصة مبادرتها التى أطلقتها تحت عنوان شمولية المقاصد السياحية المعاصرة والمرفوعة لأعمال القمة العربية القادمة والتي تهدف الى استخدام التقنيات الحديثة لتخطيط المقاصد السياحية العصرية والمدن الذكية المبنية علي أسس ومعايير الجودة وكيفية الاستفادة من هذه المقاصد لتحقيق التنافسية مع الدول المتقدمة سياحيا بالإضافة الي تعظيم النتائج المترتبة علي ادماج التكنولوجيا والتخطيط الذكي للمدن بشكل عام والمقاصد السياحية بشكل خاص لتحقيق الاستدامة لتكون مقاصد سياحية معاصره من خلال التخطيط الجيد والمبادرات التطويرية لتحسين البنية التحتية للمقاصد السياحية، لما يمثله القطاع السياحي من آثار ايجابية لنمو وزيادة الدخل القومي للدول العربية عامة والمجتمعات المحلية خاصة ومن هذا المنطلق تدعو المنظمة العربية للسياحة كافة الدول العربية لاعتماد مبادئ الحوكمة، والسياحة للجميع، والتحول الرقمي، وحماية البيئة، مواصلا بأنه سيتم عرض عدة مشاريع تسعى المنظمة لتنفيذها فى المرحلة القادمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجين وهي ( مشروع القرية العربية - صندوق التنمية السياحية بالتعاون مع شركة إتقان كابيتال ) وتقديم ملخص لإهم انجازات وأنشطة المنظمة العربية للسياحة خلال عام 2023م.