الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 أرغفة للفرد.. "التموين" تؤكد استمرار توفير الخبز البلدي بذات الحصص المقررة

د. علي المصيلحي
د. علي المصيلحي

أصدر د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا حمل رقم 18 لسنة 2024 بشأن منظومة الخبز المدعم التي سيتم العمل بها السبت المقبل.

وأكد التوجيه في مادته الأولي استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيًا وبذات الاوزان المقررة 90 جرامًا للرغيف وبذات المواصفات المقررة، وتعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي:
20 قرشًا للرغيف زنة 90 جرام وبالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 36 لسنة 2020 للخبز ماو – ملدن – مجر.

30 جنيها سعر بيع عبوة 10 كيلو جرام من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيا شهريًا.

واوضحت المادة الثانية أنه النسبة للمخابز البلدية للقطاعي العام والخاص تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة انتاج الخبز مع المخابز البلدية وفقا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين.

وذكر التوجيه الوزاري سداد الهيئة لفروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للخبز ماو طري- ملدن لسدادها لصاحب المخبز على حسابة المفتوح بإحد البنوك عن مبيعات كل رغيف النظام.

وتقوم شركة البطاقات الذكية سمارت بتحديد اجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف تم بيعه على النظام من قبل المخبز وفقا للجدول السابق، واظهارها على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية متضمنا اجمالي المبالغ مستحقة السداد لصالح الهيئة عن كل مخبز على حده.

ويقوم المخبز بالتأكد من ايداعها في حسابه يوميًا، كما تقوم شركة سمارت بالتسوية مع المخابز اسبوعيا وابلاغ هيئة السلع التموينية بالتحويل، ويستمر صرف حافز توفير الخبز عن الكميات التي تم توفيرها للمواطنين طبقا للتوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017

وفيما يتعلق بصرف دقيق المستودعات للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، أكدت الوزارة استمرار  التوزيع والصرف طبقا لدورة العمل المنظمة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017 بذات الحصص المقررة 10 كيلوجرام للفرد المدرج تموينيًا بسعر 30 جنيه لحصة الفرد.

ويقوم تجار المستودعات بصرف دقيق المستودعات من المطاحن التموينية المربوطين عليه شهريًا بسعر 2800 جنيهًا للطن تسليم المطحن، على أن يقوم بصرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية بسعر 30 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كيلوجرام عن حصة الفرد.

ويتم تسوية دقيق المستودعات طبقا لدورة العمل الواردة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017 وكذا صرف حافز توفير دقيق المستودعات عن الكميات التي لم يتم صرفها من قبل المواطنين وفقًا لذلك.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية منظومة الخبز المدعم المصيلحي وزير التموين رغيف الخبز البلدي المدعم إنتاج رغيف الخبز

مواد متعلقة

تكثيف الحملات الرقابية على مخابز الرغيف السياحي بالمنيا

"تموين الإسكندرية" تواصل حملات لمتابعة التزام المخابز بتسعيرة "رغيف العيش"

محافظ بورسعيد ورئيس جهاز حماية المستهلك يتفقدان مخبزًا إفرنجيًا

التموين: بدء إنتاج الخبز السياحى والفينو طبقًا لتوجيه الوزير رقم 15 لسنة 2024

محافظ القليوبية يتفقد المخابز السياحية لتخفيض الأسعار

وزير التموين: أسعار الخبز السياحى الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا و40 جرامًا 75 قرشًا و25 جرامًا 50 قرشًا

غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

تحرك برلمانى لإجبار أصحاب المخابز على خفض أسعار الخبز السياحى

الأكثر قراءة

عاجل|وفاة والدة وزيرة الثقافة وصلاة الجنازة غدًا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة