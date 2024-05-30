5 أرغفة للفرد.. "التموين" تؤكد استمرار توفير الخبز البلدي بذات الحصص المقررة

أصدر د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا حمل رقم 18 لسنة 2024 بشأن منظومة الخبز المدعم التي سيتم العمل بها السبت المقبل.

وأكد التوجيه في مادته الأولي استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيًا وبذات الاوزان المقررة 90 جرامًا للرغيف وبذات المواصفات المقررة، وتعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي:

20 قرشًا للرغيف زنة 90 جرام وبالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 36 لسنة 2020 للخبز ماو – ملدن – مجر.

30 جنيها سعر بيع عبوة 10 كيلو جرام من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيا شهريًا.

واوضحت المادة الثانية أنه النسبة للمخابز البلدية للقطاعي العام والخاص تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة انتاج الخبز مع المخابز البلدية وفقا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين.

وذكر التوجيه الوزاري سداد الهيئة لفروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للخبز ماو طري- ملدن لسدادها لصاحب المخبز على حسابة المفتوح بإحد البنوك عن مبيعات كل رغيف النظام.

وتقوم شركة البطاقات الذكية سمارت بتحديد اجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف تم بيعه على النظام من قبل المخبز وفقا للجدول السابق، واظهارها على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية متضمنا اجمالي المبالغ مستحقة السداد لصالح الهيئة عن كل مخبز على حده.

ويقوم المخبز بالتأكد من ايداعها في حسابه يوميًا، كما تقوم شركة سمارت بالتسوية مع المخابز اسبوعيا وابلاغ هيئة السلع التموينية بالتحويل، ويستمر صرف حافز توفير الخبز عن الكميات التي تم توفيرها للمواطنين طبقا للتوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017

وفيما يتعلق بصرف دقيق المستودعات للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، أكدت الوزارة استمرار التوزيع والصرف طبقا لدورة العمل المنظمة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017 بذات الحصص المقررة 10 كيلوجرام للفرد المدرج تموينيًا بسعر 30 جنيه لحصة الفرد.

ويقوم تجار المستودعات بصرف دقيق المستودعات من المطاحن التموينية المربوطين عليه شهريًا بسعر 2800 جنيهًا للطن تسليم المطحن، على أن يقوم بصرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية بسعر 30 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كيلوجرام عن حصة الفرد.

ويتم تسوية دقيق المستودعات طبقا لدورة العمل الواردة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017 وكذا صرف حافز توفير دقيق المستودعات عن الكميات التي لم يتم صرفها من قبل المواطنين وفقًا لذلك.