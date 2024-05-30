الأونروا: فكرة تفكيك الوكالة ليست جديدة واللاجئ الفلسطيني يعتمد علينا بشكل كامل

قالت إيناس حمدان، مدير الإعلان بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن اللاجئ الفلسطيني يعتمد بشكل كامل على المنظمة، مؤكدة أن فكرة تفكيك الأونروا ليست جديدة.

أضافت خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية اكسترا نيوز، معاناة النازحين الفلسطينيين في ظل تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مستمرة منذ 3 أسابيع إذ دخلت نحو 200 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، لكنها نقطة في بحر الاحتياجات الضخمة التي تتزايد مع استمرار موجات النزوح.

وفي وقت سابق من اليوم، طلبت السلطات الإسرائيلية من وكالة "الأونروا" إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح شرقي القدس في غضون 30 يومًا، بداعي "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".

إضافة إلى إصدار أوامر إخلاء مقر الوكالة في القدس بمساحة 36 ألف متر مربع، طلبت "سلطة الأراضي" في إسرائيل من "الأونروا" دفع غرامة بقيمة 27.1 مليون شيكل (7.32 مليون دولار) بزعم استخدام المكان، خلال السنوات الماضية بشكل غير قانوني على مدى السنوات السبع الماضية (إيجار متأخر) إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن إدارة أراضي إسرائيل بعثت رسالة إلى الأونروا بعد الموافقة على طلب وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف بطرد الوكالة الأممية.