حبس سيدة لإدارتها كيانًا تعليميًا وهميًا فى المنيا

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط إحدى السيدات بالمنيا لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنيا للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحها دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات والكشوف المختلفة منسوب صدورها للكيان بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الملازم الدراسية – مجموعة من نماذج امتحانات الطلبة – أدوات ومستلزمات طبية - عدد 3 أكلاشيه – طابعة ألوان – 2 حاسب آلى بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي).