"المهن السينمائية" تنعى والدة وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني

نعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة ببالغ الحزن والأسى السيدة نوال محمد أحمد والدة وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني التي وافتها المنية مساء اليوم.

وتقدم مجلس الإدارة برئاسة مسعد فودة بخالص العزاء لأسرة وزيرة الثقافة، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقام صلاة الجنازة غدًا الجمعة عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تستقبل الوزير معزّيها الأحد االمقبل بقاعة الرزاق (بنفس المسجد).