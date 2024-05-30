رسميا.. سباليتي يعلن قائمة إيطاليا المشاركة في يورو 2024

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، قائمة الأتزوري التي تستعد للمشاركة في بطولة يورو 2024 بألمانيا.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الإيطالي معسكره غدًا الجمعة استعدادًا للمشاركة في البطولة.

وشهدت قائمة منتخب إيطاليا استبعاد فرانشيسكو أتشيربي بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية، وتعويضه بمدافع يوفنتوس فيديريكو جاتي.

وضمت قائمة منتخب إيطاليا كلًا من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)- أليكس ميريت (نابولي)- إيفان بروفيديل (لاتسيو)- جوليلمو فيكاريو (توتنام)

خط الدفاع: فيدريكو جاتي (يوفنتوس)- أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)- راؤول بيلانوفا (تورينو)- أليساندرو بونجيورنو (تورينو)- ريكاردو كالافيوري (بولونيا)- أندريا كامبياسو (يوفنتوس)- ماتيو دارميان (إنتر ميلان)- جيوفاني دي لورينزو (نابولي)- فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)- جيانلوكا مانشيني (روما)- جيورجيو سكالفيني (أتالانتا)

خط الوسط: نيكولا باريلا (إنتر ميلان)- بريان كريستانتي (روما)- نيكولو فاجيولي (يوفنتوس)- مايكيل فولورنشو (هيلاس فيرونا)- دافيد فراتيسي (إنتر ميلان)- جورجينيو (أرسنال)- لورينزو بيليجريني (روما)- صامويل ريتشي (تورينو)

خط الهجوم: فيدريكو كييزا (يوفنتوس)- ستيفان الشعراوي (روما)- ريكاردو أورسوليني (بولونيا)- جياكومو راسبادوري (نابولي)- ماتيو ريتيجي (جنوى)- جيانلوكا ساكاماكا (أتالانتا)- ماتيا زاكايني (لاتسيو)

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