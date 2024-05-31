البنتاجون: جميع أجزاء الرصيف المؤقت للمساعدات موجودة فى أشدود للإصلاح

قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينغ، مساء الخميس، إنه تم نقل جميع أجزاء الرصيف المؤقت قبالة ساحل غزة إلى ميناء أشدود لإصلاحه، وفق وكالة رويترز .

وقالت: “في وقت سابق من اليوم، قام مهندسو الجيش الإسرائيلي بإزالة الجزء الراسي من رصيف ترايدنت من الشاطئ، لذا اعتبارًا من بعد ظهر اليوم، تم نقل جميع أقسام رصيف ترايدنت إلى ميناء أشدود لإعادة البناء والإصلاح”.

تعرض الرصيف لأضرار يوم الثلاثاء بسبب عاصفة وأمواج عالية مما أدى إلى انفصال جزء من الرصيف.

وقال سينغ إنه تم أيضًا انتشال اثنتين من السفن الأربع التي كانت على الشاطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وتعمل الولايات المتحدة حاليًا مع البحرية الإسرائيلية لاستعادة السفينتين المتبقيتين على الشاطئ على ساحل غزة.

وقال سينغ: "للتذكير، ستستغرق إعادة بناء وإصلاح الرصيف أكثر من أسبوع، وبعد الانتهاء منه، سيتم إعادة إرساء رصيف ترايدنت على ساحل غزة".