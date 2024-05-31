الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريق التطوير المؤسسى يتابعون مدن قطاع الصعيد استعدادا لمسابقة أفضل مدينة

وفد هيئة المجتمعات
وفد هيئة المجتمعات العمرانية

استقبل  المهندس مصطفى سعيد أحمد  رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة فريق التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك استعدادا لمسابقة أفضل مدينة لعام 2023-2024 لمدن قطاع الصعيد (قطاع ب) ويشمل أجهزة  طيبة – قنا – غرب قنا – أخميم – سوهاج – الأقصر – توشكي – أسوان الجديدة. 

مبادرة تعاونية بين جهاز طيبة الجديدة و"الجامعة" لتعزيز تبادل الخبرات

جهاز طيبة يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بالتعاون مع المجتمع المدنى

رئيس جهاز طيبة الجديدة يستقبل أعضاء نقابة مهندسى الأقصر لبحث أوجه التعاون

جهاز طيبة الجديدة: طرح مخبز شامل المعدات بمنطقة الـ480 فدانًا فى مزاد علنى

ورحب المهندس مصطفى السعيد رئيس الجهاز بجميع  الحضور، مؤكدا على أهمية التطوير المؤسسي في خدمة عملاء المدينة من خلال تحسين الأداء للعاملين وحث على الاستفادة من هذه الورش التوعوية التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متماشياً مع رؤية مصر 2030 ورؤية القيادة السياسية .


كما أكد رئيس جهاز طيبة والمشرف على جهاز الاقصر الجديدة، على حرص الجهاز بجميع العاملين على تبنى منهج وبرامج التطوير والتميز في الاداء المؤسسي ايمانا منا لأهميته في المرحلة الحالية ولذلك نسعى الى التطوير المنشود من خلال الاستغلال الامثل والاكفاء  للموارد والامكانيات والوسائل المتاحة لكل العناصر ( المادية والبشرية ) كمدخلات لعمليات التطوير المنشودة وبما يحقق الوصول الى المخرجات المأمولة والمتناغمة مع أهداف الجمهورية الجديدة  والتي من أهم مرتكزاتها القدرة على التنافس والابداع والتميز بما يحقق مجتمع عمراني جديد قاد على تحقيق الريادة كمطلب محوري لجمهورية الجديدة وطبقا لرؤية مصر 2030 .

وفى سياق آخر قام فريق التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية  بتوجيه الشكر لرئيس الجهاز على تعاونه وحسن الضيافة  ومتابعة المشاريع الجارية بالمدينة طيبة والأقصر الجديدة ، مؤكدين أن وفد التطوير المؤسسي يستكمل جولاتة التفقدية قطاع الصعيد ( قطاع ب) ويشمل أجهزة مروراً  – قنا – غرب قنا – أخميم – سوهاج – الأقصر – توشكي – أسوان الجديدة .

وفى نهاية الجولة قام المهندس  مصطفو السعيد رئيس الجهاز بأخذ الصور التذكارية مع وفد هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المؤسسي.

فريق التطوير المؤسسى هيئة المجتمعات العمرانية يتابعون قطاع الصعيد بـ7 مدن جديدة

مواد متعلقة

رئيس دمياط الجديدة يناقش مع وفد هيئة المجتمعات العمرانية مسابقة أفضل مدينة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

عاجل.. الأمن السويدى يرصد شبكات إجرامية "تستخدمها إيران"

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

عاجل|وفاة والدة وزيرة الثقافة وصلاة الجنازة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة