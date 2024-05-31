فريق التطوير المؤسسى يتابعون مدن قطاع الصعيد استعدادا لمسابقة أفضل مدينة

استقبل المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة فريق التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك استعدادا لمسابقة أفضل مدينة لعام 2023-2024 لمدن قطاع الصعيد (قطاع ب) ويشمل أجهزة طيبة – قنا – غرب قنا – أخميم – سوهاج – الأقصر – توشكي – أسوان الجديدة.

ورحب المهندس مصطفى السعيد رئيس الجهاز بجميع الحضور، مؤكدا على أهمية التطوير المؤسسي في خدمة عملاء المدينة من خلال تحسين الأداء للعاملين وحث على الاستفادة من هذه الورش التوعوية التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متماشياً مع رؤية مصر 2030 ورؤية القيادة السياسية .



كما أكد رئيس جهاز طيبة والمشرف على جهاز الاقصر الجديدة، على حرص الجهاز بجميع العاملين على تبنى منهج وبرامج التطوير والتميز في الاداء المؤسسي ايمانا منا لأهميته في المرحلة الحالية ولذلك نسعى الى التطوير المنشود من خلال الاستغلال الامثل والاكفاء للموارد والامكانيات والوسائل المتاحة لكل العناصر ( المادية والبشرية ) كمدخلات لعمليات التطوير المنشودة وبما يحقق الوصول الى المخرجات المأمولة والمتناغمة مع أهداف الجمهورية الجديدة والتي من أهم مرتكزاتها القدرة على التنافس والابداع والتميز بما يحقق مجتمع عمراني جديد قاد على تحقيق الريادة كمطلب محوري لجمهورية الجديدة وطبقا لرؤية مصر 2030 .

وفى سياق آخر قام فريق التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية بتوجيه الشكر لرئيس الجهاز على تعاونه وحسن الضيافة ومتابعة المشاريع الجارية بالمدينة طيبة والأقصر الجديدة ، مؤكدين أن وفد التطوير المؤسسي يستكمل جولاتة التفقدية قطاع الصعيد ( قطاع ب) ويشمل أجهزة مروراً – قنا – غرب قنا – أخميم – سوهاج – الأقصر – توشكي – أسوان الجديدة .

وفى نهاية الجولة قام المهندس مصطفو السعيد رئيس الجهاز بأخذ الصور التذكارية مع وفد هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المؤسسي.