خالص العزاء.. خالد جلال ينعى والدة وزيرة الثقافة

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال البيت الفني للمسرح، السيدة نوال محمد أحمد والدة د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التى رحلت عن عالمنا اليوم الخميس.

وأعرب المخرج خالد جلال عن خالص عزائه لوزيرة الثقافة وللأسرة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وغفرانه ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

وتقام صلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يكون العزاء الأحد المقبل بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.