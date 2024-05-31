الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عروض فلسطينية على مسرح مكتبة الإسكندرية ببيت السنارى

عروض فلسطينية علي
عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية

شهد بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، مساء الخميس، عروضًا فولكلورية لفرقة "الفالوجا للفنون الشعبية" التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بالقاهرة، وسط أجواء مميزة وحضور جماهيري مكتمل العدد، ضمن حفلات "مهرجان الطبول الدولي" في دورته الحادية عشرة المنعقد في بيت السناري بالسيدة زينب يوميًا خلال الفترة من 27 وحتى 30 مايو 2024 في تمام التاسعة مساءً.

 

وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والذي أشاد بالعروض الفولكلورية التي قدمتها فرقة "الفالوجا للفنون الشعبية"، مشيرًا إلى أن المهرجان يعد ملتقى للثقافات المختلفة، وفرصة رائعة لتقديم مختلف أشكال الفنون والتراث الشعبي من مختلف البلدان إلي جمهور المكتبة بالقاهرة وسط أجواء مُبدعة يتميز بها بيت السناري الأثري.

 

وتحيي ليالي المهرجان داخل بيت السناري فرقًا لعدد من السفارات في مصر؛ منها: جنوب السودان، فلسطين، اليابان، كولومبيا، الصين، الهند، موريتانيا، وبعض فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بمحافظات مصر، كما يقام على هامش المهرجان معرض فني للحرف والفنون اليدوية والعرائس، يضم الكثير من المنتجات التراثية والمشغولات والاكسسوارات والتحف الفنية.

 

الجدير بالذكر، أن المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، تحت قيادة الدكتورة انتصار عبد الفتاح، منصة فنية متميزة تسعى إلى تعزيز القيم الروحية الإيجابية، من خلال احتضان الفنون التراثية وتقديمها كوسيلة لتوطيد العلاقات بين الشعوب وخلق فضاء ثقافي ثري. ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين الشعوب، وإبراز التنوع الثقافي الغني، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث المصري الأصيل كجزء لا يتجزأ من هوية المجتمع.

 

ويقام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية كل عام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، ويأتي هذا العام بمشاركة فرق من السفارات وأكثر من 30 فرقة من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بمحافظات مصر، وتُقدم العروض على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وبيت السناري بالسيدة زينب، وساحة الهناجر، وقصر الأمير طاز.

عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية
عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية
عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية
عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية
عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية
عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية
عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية
عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية
عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية
عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية
عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية
عروض فلسطينية علي مسرح مكتبة الإسكندرية
مكتبة الاسكندرية مهرجان الطبول الدولي بيت السناري الفنون التراثية عروض فلسطينية

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