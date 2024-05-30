الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علاقات دولية: العلاقات المصرية الصينية تسير بقوة نحو دعم القضايا الإقليمية

الرئيس المصرى فى
الرئيس المصرى فى الصين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الصينية تسير بقوة نحو دعم القضايا الإقليمية ونحو دعم الدور مصر الريادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس السيسي، وعدد من القادة العرب لحضور المنتدى الذي يعقد على المستوى الوزاري في دورته العشرين في الصين، دليل على اهتمام بكين بثوابت العلاقات العربية الصينية والمصالح العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتزام الصين بحل الدولتين ودعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن انعقاد القمة المصرية الصينية في الوقت الراهن تبعث برسائل للمجتمع الدولي، بأن الشراكة الاستراتيجة تترجم لحل العديد من الخلافات في المنطقة والمحيط العربي.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، حرص بلاده على استمرار الزخم في العلاقات المصرية الصينية، الذي يعكس تطلعات الشعبين الصديقين للنمو والازدهار، مشيدًا بالتجربة المصرية التنموية وما تحققه مصر من نجاحات في مختلف القطاعات.

وتناولا الجانبين، المصري والصيني، سبل دفع المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين البلدين، وكذا مقترحات التعاون الجديدة المطروحة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصةً في ضوء عضوية البلدين في تجمع البريكس، حيث تم التركيز على قطاعات الإنشاءات والاتصالات والسياحة والأمن الغذائي والقطاع المالي، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين.

مصر العلاقات المصرية الصينية القضايا الإقليمية

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