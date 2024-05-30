حزب الله: مقتل اثنين من عناصرنا جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حولا

أعلن حزب الله مقتل اثنين من عناصره جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حولا في الجنوب اللبناني، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مقاتليه انتشارًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع “عداثر” بالقذائف المدفعية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في الشمال لعدة مرات خشية من تسلّل طائرات مسيّرة.