الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحتوى على سموم قاتلة.. "صحة الدقهلية" تحذر من سمكة الأرنب

سمكة الأرنب
سمكة الأرنب

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، بقيادة الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،  أن سمكة الأرنب من أخطر الأسماك في العالم؛ لاحتوائها على سم قاتل كونها تتغذى على الطحالب السامة.

وأعلنت المديرية، في بيان رسمي، أن هذا النوع من الأسماك قادم من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر وقناة السويس للبحر المتوسط، قبل أن تنتشر فيه.

وقالت المديرية، إن السمكة التي أيضًا تعرف باسم "فوغو" و"القراض" يتم تناولها في اليابان وسكان اليابان يتعاملون معها بحذر شديد كونها تحتوي على سموم قاتلة.

وأوضحت المديرية،  أن أعراض التسمم لدى الإنسان تختلف من شخص لآخر بحسب قوة مناعة الجسم أو كمية السم الذي تناوله.

مديرية الشئون الصحية الدقهلية شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة

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