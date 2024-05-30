الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: سعر القمح المستورد يكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية تتدخل دائمًا لحماية الفئات الأكثر احتياجًا. 

وأضاف الدكتور محمد معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، أن الزيادة التي حدثت في سعر الخبز طفيفة وتراعي الظروف المجتمعية، لافتًا إلى أنه تم تأجيل تحريك سعر رغيف الخبز من 2020 بسبب أزمة كورونا. 

وأوضح وزير المالية أن سعر القمح ارتفع من 200 دولار إلى 500 دولار، لافتًا إلى أن سعر القمح المستورد يكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه، وتنتج الدولة 100 مليار رغيف سنويًا.

وأكد وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية ستؤتي بثمارها بمرور الوقت، معقبا: "نمر بفترة ليست سهلة ونحتاج تكاتفنا جميعًا.

وزير المالية الدكتور محمد معيط أسعار القمح ارتفاع سعر القمح ازمة كورونا

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