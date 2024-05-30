حرمان من الامتحان و7 سنين حبس.. وزير التعليم يحذر من محاولات الغش بالثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، محذرًا: "حيازة الموبايل جريمة، وأي شخص من غير الطلاب، سيتطبق عليه القانون 101، وقد تصل عقوبته للحبس 7 سنوات".

قال رضا حجازي وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": أرجو مراجعة جميع الإجراءات.

وذكر رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن: "الاختبارات والامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي، وما قبله، واللي عاوز يشوف شكل الامتحان من حيث تركيبة الأسئلة يرجع لامتحانات العام الماضي".