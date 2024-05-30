الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم يكشف استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، وحرصها على مصلحة الطلاب وتكافؤ الفرص، موجهًا رسالته للملاحظين: "الطالب زي ابنك وأخوك، ولازم الطالب ينصاع للتفتيش، ونساعد بعض على تكافؤ الفرص".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إنه سيتم فتح أبواب اللجان بامتحانات الثانوية العامة 8.30 صباحًا والتفتيش إجباري، وسيتم إرسال كافة الإرشادات للمدارس، وأنصح الطلاب بمشاهدة الفيديو الخاص بالإرشادات، مشيرًا إلى أنه تم تدريب رؤساء اللجان.

وذكر أن: "الاختبارات والامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي، وما قبله، واللي عاوز يشوف شكل الامتحان من حيث تركيبة الأسئلة يرجع لامتحانات العام الماضي".

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