استمرت لـ4 أيام.. اختتام حملة الأوقاف الدعوية بمسجد عبدالله الغريب في السويس

اختتم وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي، الحملة الدعوية المكثفة بالتزامن مغ الليلة الختامية لمولد سيدي عبد الله الغريب.

انطلاق الحملة

وانطلقت الحملة الاثنين الماضي، وشارك فيها كل من الشيخ احمد عبدالله راغب والشيخ عمر صبحي ابو عجوة علي وجمع غفير من أهالي المسجد.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن الحملة الدعوية استمرت 4 أيام علي التوالي شارك فيها يوم الثلاثاء ( اليوم الثاني) الشيخ إبراهيم عبدالله راغب مدير شئون الادارات والشيخ ابراهيم شوقي حامد مسئول الإرشاد الديني والشيخ أحمد عبدالله راغب إمام المسجد وشارك فيها يوم الأربعاء ( اليوم الثالث ) الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة والشيخ مصطفي حامد مدير المتابعة والشيخ أحمد عبدالله راغب إمام المسجد.

واختتم وكيل وزارة الأوقاف اليوم الخميس، الحملة الدعوية المكثفة ومشاركة مدير الدعوة ومدير شئون الادارات والسادة مديري الادارات الفرعية والسادة المفتشين ورؤساء الأقسام وقد جاء الختام تزامنا مع الليلة الختامية لمولد سيدي عبدالله الغريب.

وقال وكيل الوزارة في كلمته الختامية، للحملة الدعوية أننا نعيش اياما يفرح فيها الجميع بموسم الحج مبينا فضل الحج وفضل زيارة البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف.



وأشاد راضي، بحرص الطرق الصوفية علي قدسية المسجد والتزامها التام بتعليمات وزارة الاوقاف.



وعقد “راضي” اجتماعًا مع قيادات وأئمة مقرأة لسورة الكهف بحضور جمع غفير من الاهالي ثم مجلس الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وسط حفاوة بالغة من الحضور داخل المسجد سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وجندا وشعبا.