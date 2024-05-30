الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم: تطوير مناهج الثانوية العامة خلال عامين.. ومفيش علمى ولا أدبى تانى

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن سيتم العمل على تطوير مرحلة الثانوية العامة: "من خلال مناهج جديدة بشكل مختلف وتعدد المسارات والفرص، وحرية الاختيار، ومفيش حاجة اسمها علمي وأدبي ورياضة، ولا أريد الإعلان عن تفاصيل أكثر.. والقانون سيتغير، وسيتم طرح الأمر على الحوار المجتمعي، ومن ثم يتم عرضها للبرلمان، لتصبح قانونا، ومن ثم يتم تطبيقها وقد يستغرق ذلك عامين".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطالب أقل من المتوسط، و40% للمتوسط، و30% للمتميزين.

وشدد على ضرورة الانضباط السلوكي، ويبدأ ذلك من خلال الأسرة نفسها، بهدف تربية جيل قادر على التحدى والمثابرة ويكون لديه طموح مختلف.

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