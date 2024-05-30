الإسماعيلى يعبر "القناة" ويتأهل لثمن نهائى كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بـ الإسماعيلي إلى الدور ثمن النهائي ببطولة كأس مصر عقب الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في دور الـ16.

تقدم حسين رجب لصالح القناة في الدقيقة 24 قبل أن يدرك خالد النبريص التعادل لصالح الدراويش في الدقيقة 29.

وسجل مروان حمدي هدف الانتصار للدراويش في الدقيقة 101 في الوقت الإضافي.

أحداث الشوط الأول

فريق الإسماعيلي بدأ المباراة بقوة وسدد عمر الساعي في الدقيقة 9 الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وتوغل إريك تراوري داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وأرسل الكرة أمام المرمى ولكن شتتها الدفاع.

واستطاع فريق القناة أن يسجل التقدم في الدقيقة 24 بعدما أرسل أحمد راشد تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء واستلمها حسين رجب، ثم سدد كرة قوية مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وأجرى الإسماعيلي تبديلين في الدقيقة 29 بنزول حمدي النقاز ومحمد نصر، بدلا من حاتم سكر ومحمد بيومي.

ونجح الإسماعيلي في تسجيل التعادل في الدقيقة 29، بعدما أرسل مروان حمدي تمريرة من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء واستلمها خالد النبريص ثم سددها بقوة لتمر داخل الشباك.

مروان حمدي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية ومرت مباشرة لخارج الملعب.

واستمر التعادل الإيجابي مسيطرًا على المباراة لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 48 مروان حمدي أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع.

الإسماعيلي أضاع فرصة التقدم في الدقيقة 66، عمر الساعي مرر الكرة للاعب خالد النبريص أمام المرمى في حالة انفراد تام بالحارس وسدد الأخير الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

فرصة ضائعة لفريق القناة في الدقيقة 85 عمرو بركات توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، وسدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

الوقت الإضافي

نجح الإسماعيلي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 101، بعدما مرر خالد النبريص الكرة برأسية وصلت لمروان حمدي داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لتمر بجوار الحارس لداخل الشباك.

وبدأ فريق القناة يحاول من أجل إدراك التعادل، بينما اعتمد الإسماعيلي على الهجمات المرتدة لتنتهي المباراة في النهاية بانتصار الدراويش بهدفين مقابل هدف والتأهل إلى دور الـ16.

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