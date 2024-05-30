الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 9 أشخاص فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالخليفة

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أمرت نيابة القاهرة، الخميس، حبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة الخليفة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه تم ضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه وعثر بداخله على حفرة (قطرها 1 متر وعمق 4 أمتار - أدوات التنقيب)، واعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ، بقصد البحث عن كنوز تمهيدا لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين؛ للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

النيابة العامة حبس 9 أشخاص التنقيب عن الآثار منطقة الخليفة

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