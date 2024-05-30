برلماني: الرئيس السيسي أكد من الصين على ثبات الموقف المصري تجاه حرب غزة

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بعثت بالعديد من الرسائل الحاسمة بشأن بعض القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تأكيده على ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة والعمل على تعزيز سبل دعم السلام المنشود وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة تجاه ما يحدث من جرائم إنسانية.

وأكد المغازي، في تصريح له، أن رسائل الرئيس خلال المنتدى جاءت موجهة لعدد من الأطراف التي تحاول كل لحظة التشكيك في الموقف المصري الداعم والمؤيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن مصر لن تألوا أي جهدا في سبيل دعم وتأييد ونصره الشعب الفلسطيني الشقيق في حربه الشنعاء أمام جيش الاحتلال.

ولفت النائب يسري المغازي، إلى أن المنتدى الصيني العربي يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، مما يدعم التفاهم السياسي والتعاون الدبلوماسي بين الجانبين، فضلا عن التعاون الاقتصادي والتجاري وتعظيم سبل الاقتصاديات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، في تحقيق التنمية المستدامة.