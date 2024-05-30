ناصر هدية: الرئيس السيسي أكد على التقدير العربي لموقف الصين الداعم لفلسطين

أكد النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، على أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال فعاليات المنتدي العربي الصيني، مشيرًا إلى أنها حملت الكثير من الرسائل الهامة لمستقبل العلاقات الصينية العربية، والحرب في قطاع غزة وكذلك حتمية الحفاظ على الأمن المائي لمصر وعدم العبث فيه.

ولفت “هدية” في تصريحات له، إلى الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة، والذي يعاني من عدوان سافر، وتأكيد الرئيس السيسي على تقدير الجانب العربي لدعم الصين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ولحق الفلسطينيين المشروع فى إقامة دولتهم المستقلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إشارة الرئيس السيسي إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين تؤكد على الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فمصر والصين تربطهما علاقات استراتيجية والفضل في ذلك للرئيس السيسي وجهوده.

وتابع نائب الصعيد: تجديد مصر مطالبتها عبر المنتدى العربي الصيني، مختلف اطراف المجتمع الدولي الفاعلة الاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة والعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورفع الحصار والتصدي لكل محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم، يؤكد موقفها القوي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.



وشدد النائب ناصر هدية، على تأكيد الرئيس السيسي مطالبة مصر حكومة إثيوبيا التوصل لاتفاق قانوني ملزم، وهو ما يؤكد رفض مصر العبث بأمنها المائي تماما، مضيفا بأن مصر قوية في الدفاع عن حقوقها.