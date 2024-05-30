الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة تشكيل عصابي للجنايات لاتهامه بالاتجار في الآثار

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أحالت النيابة العامة بأكتوبر تشكيلاً عصابيًا مكونًا من 16 متهمًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في الآثار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين زيّفوا قطع من الآثار القديمة بقصد الاحتيال والتدليس إذ قلدا تماثيل فرعونيه ووضعوا عليهما علامات وكتابات مقلدة ومشابه للغة الفرعونية بقصد إيهام المجني عليهم بأثريتها وصولًا للاستيلاء على مبالغ نقديه من المواطنين.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين فردين خرطوش حازوا واحرزوا ذخائر طلقه مما تستعمل على السلاح الناري.

النيابة العامة تشكيلا عصابيا 16 متهما محكمة الجنايات الاتجار في الاثار قطع من الآثار

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