إحالة تشكيل عصابي للجنايات لاتهامه بالاتجار في الآثار

أحالت النيابة العامة بأكتوبر تشكيلاً عصابيًا مكونًا من 16 متهمًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في الآثار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين زيّفوا قطع من الآثار القديمة بقصد الاحتيال والتدليس إذ قلدا تماثيل فرعونيه ووضعوا عليهما علامات وكتابات مقلدة ومشابه للغة الفرعونية بقصد إيهام المجني عليهم بأثريتها وصولًا للاستيلاء على مبالغ نقديه من المواطنين.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين فردين خرطوش حازوا واحرزوا ذخائر طلقه مما تستعمل على السلاح الناري.