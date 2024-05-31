الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "جهاز 15 مايو" يتابع أعمال الطرق والمرافق والزراعة بالمدينة (صور)

المهندس على سعد رئيس
المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة 15 مايو

أكد المهندس على سعد،  رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، استمرار تفقد كافة المداخل الرئيسية بالمدينة للوقوف على حالة الأعمال من الزراعة والنظافة والطرق والمرافق، في إطار المتابعة الدورية والجولات الميدانية من قبل رئيس الجهاز لمتابعة كافة الأعمال على مستوى جميع المراحل بالمدينة .

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وأجرى المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، جولة تفقدية للمداخل الرئيسية للمدينة ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الأمن والنظافة وتحسين البنية التحتية، وكان برفقته  المهندس مينا رأفت معاون رئيس الجهاز، ومديري إدارات التنمية والطرق والأمن والزراعة ورؤساء الأحياء والمخالفات والنظافة والتجميل . 

وتفقد المهندس على سعد، والوفد المرافق له المدخل الأوسط لمتابعة أعمال الزراعة والنظافة والطرق والكهرباء، حيث أبدى بعض الملاحظات وشدد على تلافيها في أسرع وقت من قبل الإدارات المختصة.

وتفقد مسئولوا جهاز مدينة 15 مايو المدخل الشمالي للمدينة، ومدخل مناطق الإسكان الاجتماعي ودار مصر بطريق الأوتوستراد للوقوف على حالة جميع الأعمال.

كما تفقد قام رئيس جهاز مدينة 15 مايو والوفد المرافق كافة الأعمال بمناطق الامتداد بالمرحلة الرابعة، وكذلك  متابعة الحالة العامة لأعمال النظافة والزراعة والطرق والكهرباء لتحسين أداء العمل وتقديم خدمات جيدة للمواطنين.

وشملت الجولة أيضًا منطقة الـ120 فدان بمناطق الإسكان الاجتماعي لمتابعة أعمال الحديقة المستدامة، وأثناء الجولة استمع إلى شكوى ومقترحات إحدى المواطنات، وعلى الفور أعطى تعليماته للإدارة المختصة لسرعة عمل اللازم. 

وأكد المهندس علي سعد، خلال الجولة الميدانية على أهمية هذه المداخل باعتبارها الواجهة الأولى التي يستقبل بها الزوار والسكان، مشيرًا إلى أن العمل جارعلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحسين هذه المداخل بما يتماشى مع النمو العمراني والاقتصادي للمدينة، حيث تأتي هذه الجولة في إطار سعي جهاز المدينة لتحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الطرق المرافق الاعمال المداخل على سعد

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