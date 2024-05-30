إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين تروسيكل وسيارة ملاكي علي الطريق الشرقي نزلة ميت الصارم بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه المنصوره بوقوع حادث تصادم نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كلا من: محمد جمال محمد،٢٩ سنة بجرح قطعي بالرأس حوالي ٥سم وكدمات متفرقة بالجسم، وأية علي محمود،٣٥ سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا عبدالعزيز،٥٠ سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالذراع اليمنى، وزين محمد عبدالعال، سنتين، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلي الفور تم نقل المصابين لمستشفى الطوارئ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.