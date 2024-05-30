الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة: الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل، وهذا أمر خارج النقاش، ولكن القضية حول كيفية توصل الدعم إلى مستحقيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "البعض يتخوف من التحول للدعم النقدي، ولكن سيتم طرح الأمر للحوار المجتمعي، ويتم متابعة كل ما يدور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والشارع المصري، وهذا الأمر وهذه المتابعة جزء أساسي من عملية صنع القرار وكيفية التجاوب مع الشارع والرأي العام".

وواصل: "ردود الأفعال حول زيادة سعر رغيف الخبز متوقعة ونتفهمها، ونعمل بمبدأ التدرج في رفع الدعم مع الاستمرار في دعم محدودي الدخل.. وعلى سبيل المثال، ستيم رفع دعم الوقود في إطار خطة متدرجة حتى نهاية  2025 ولكن لم يتم رفع الدعم على السولار".

خالد أبو بكر محدودي الدخل محمد الحمصاني مجلس الوزراء السولار

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