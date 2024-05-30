الوزراء: خطة على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بـ200 مستثمر عالمي من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة، يأتي في إطار الحرص الدائم على جذب الاستثمار الأجبنية والترويج للمناخ الاستثماري، والحرص على التواصل مع أكبر عدد ممكن من المستثمرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الـ 200 مستثمر يمثلون 110 شركات في قطاعات مختلفة من عدة دول، بينها دول عربية وإفريقية وأمريكية، والاجتماع هام في ظل ما تضمنه من شرح للخطوات الإصلاح التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية.

كما أشار إلى أن الاجتماع شهد شرح الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين، وهناك تواصل مع المستثمرين في حالة رغبة أي مستثمر في مزيد من التفاصيل عن استثمار أو صناعة معينة، مشددًا على أن الحكومة تسعى لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة لـ65% خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وحول خطة رفع الدعم عن الكهرباء، قال: "سيتم البدء في وضع خطة سنوية على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا وستتم مراعاة محدودي الدخل".