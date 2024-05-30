ما علاقة شهر نوفمبر بتوقعات الخبراء بوقف إطلاق النار فى غزة؟

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاحتلال الآن في مأزق، ونتنياهو يحاول أن يصدر أزماته الداخلية إلى المشهد من خلال الاستمرار في تلك الحرب.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن نتنياهو يريد إطالة الحرب حتى شهر نوفمبر المقبل، وصول لربما نهاية الانتخابات الأمريكية، لأنه يشعر أن نجاح ترامب قد يفيده في أي عملية سياسية قادمة.

وتابع: "نتنياهو سيتعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد في حال فوز ترامب على أنه صاحب إشارة السلام، وأنه من أوقف الحرب، وفي حال فوز بايدن سيضطر إلى التعامل مع الموقف لمدة 4 سنوات جديدة".

وأكد أن نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب، ولو قام بمفاوضات وفق المسودة الأخيرة أعتقد أنه يريد وقف إطلاق النار بشكل مؤقت وليس بشكل دائم، حتى يلملم أوضاعه الداخلية، علاوة على ازدياد العزلة العالمية لإسرائيل.

وأوضح الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، أن الحرب الإسرائيلية على غزة زادت من عزلة إسرائيل على المستوى الدولي، خاصة وهي ليست حرب دولة ضد دولة، ولكن حرب دولة ضد شعب، والموجود على الأرض في فلسطين حتى وإن كانت فصائل مقاومة، فهي حق مشروع لهم.



